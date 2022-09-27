Bursa'da kamyonla kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ersel E. idaresindeki 16 FBK 77 plakalı kamyonet, İznik-Orhangazi yolunun 6'ncı kilometresi Çakırca Köprüsü'nde, Kağan B'nin kullandığı 16 H 0465 plakalı sebze yüklü kamyon ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetteki mevsimlik işçilerden biri yaşamını yitirdi. Sürücü Ersel E. ile 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik ve Orhangazi'deki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Kağan B, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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