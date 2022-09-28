Bursa-Ankara kara yolunda bariyere çarpan tır yolu kapattı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Hayati K. idaresindeki 06 FY 4389 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolunun Mezit 8 mevkisinde, Güneykestane Mahallesi civarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle sürücü Kaya yaralandı. Tır ise kayarak yolu kapattı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın yolu kapatması nedeniyle yaklaşık 2 saat söz konusu bölgede ulaşım sağlanamadı.

Aracın vinç yardımıyla kaldırılıp götürülmesinin ardından yolda ulaşım normale döndü.

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