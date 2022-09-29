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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimleri için sandık çağrısı

AA

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimleri için sandık çağrısı

BURSA (AA) - Türkiye'de çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenlerine, hafta sonunda gerçekleştirilecek erken seçim için sandığa gitmeleri çağrısı yapıldı.

Hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesinin ardından erken genel seçim 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bursa Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, göreve yeni seçilen Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) yöneticilerini ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, kendisinin de Batı Trakya kökenli olduğunu hatırlatan Dündar, erken genel seçimde soydaşların sandığa gidip oy kullanmalarının önemine dikkati çekti.

Bu konuda çağrı yapan Dündar, "Ne kadar çok demokratik sisteme katılırsanız, söz söyleme hakkınız daha fazla oluyor. Soydaşlarımızın oy kullanması aynı zamanda Bulgaristan demokrasisinin de güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Sistemin daha iyi çalışmasına yardımcı olacaktır. Böylece iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkiler de güçlenmiş olur. Seçimlerden inşallah hayırlı sonuçlar çıkar. Katılımın da fazla olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan da Türkiye'de yüz binlerce Bulgaristan vatandaşı seçmen bulunduğunu aktardı.

Bulgaristan nüfusunun yüzde 15'inin Türk akraba topluluğundan oluştuğuna değinen Balkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulgaristan'da Türklerin yoğunlukta olduğu bir parti var. Geçmiş yıllarda bu partiler iktidar ortağı olduğu zaman kardeşlerimiz bakan, bakan yardımcısı ve vali gibi görevlere seçilmişlerdi. Onlar ne kadar güçlü olurlarsa Bulgaristan yönetiminde de etkin ve söz sahibi olacaklar. Bizler de daha rahat hareket edeceğiz. Onların oradaki güvencesi bizleri de keyiflendirecek. Biz hem Bursa ve tüm Türkiye'deki hem de Balkanlar'daki kardeşlerimizden 2 Ekim Pazar günü saat sandığa gitmelerini istirham ediyoruz. Aile içinde bile bazen farklı düşünceler olabiliyor fakat bu seçimlerde Bulgaristan Türklerinin birleştirici unsurları öne çıkartarak hep birlikte, topyekun sandığa gitmesi gerekiyor. Türkiye'de sandığa sahip çıktığımız gibi Bulgaristan demokrasisine sahip çıkıp Bulgaristan Türklerine de destek vermemiz gerekiyor. Bursa ve Türkiye'deki kardeşlerimize sesleniyoruz. Olabildiğince sandığa erken saatte gidelim. Bursa'da belirli yerlerde 40 sandık kurulacak. BAL-GÖÇ olarak bu seçimlerde katılımın artması için elimizden geleni yapacağız."

- "Her oyun önemi son derece büyüktür"

BAL-GÖÇ İnegöl Şube Başkanı Ertan Başdere ise ilçede 3 sandık kurulacağı bilgisini vererek, oy kullanma yeterliliğine haiz vatandaşları seçime katılmaya çağırdı.

Bu desteğin önemli olduğunu vurgulayan Başdere, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Soydaşlarımızın kullanacağı her oy, seçimine destek olacağı ve parlamentoya girecek olan her milletvekili, burada ikamet eden soydaşlarımızın sosyal güvenlik ve buna benzer birtakım sorunlarının çözümü noktasında bizlere büyük faydalar sağlayacaktır. Milletvekili sayısının 40 ve üzeri olması halinde meclise kanun teklifi verilebileceğinden, hakların korunması ve geliştirilmesi yolunda önemli bir adım atılabilecektir. Bu nedenle verilecek her oyun önemi son derece büyüktür. Önceki seçimlerde Türkiye'den, özellikle Bursa bölgesinden katılım oranının yüksek olması Bulgaristan'da büyük ses getirdi. Bunu da hepimiz takip ettik. Bu sonuçlar bizim için önemli ve değerli ancak şimdi daha büyük bir desteğe ihtiyaç duyulduğunun farkındayız. Bu sebeple her çifte vatandaşımızın pazar günü 15 dakikasını ayırıp anayasal bu hakkını kullanmalarını rica ediyoruz. Birlikte hareket ettiğimizde ortaya çıkacak bu güç, demokratik ve sosyal haklarımızı elde edip korumamızın en önemli teminatı olacaktır."

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