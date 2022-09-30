Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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BURSA (AA) - Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Erdi Kuas idaresindeki 35 DDK 335 plakalı otomobil, Bursa-Yalova otoyolu Selçukgazi mevkisinde Hüseyin Kazan'ın kullandığı 61 AAB 606 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü aracında sıkıştı.

Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kuas, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yola savrulan otomobil parçalarının kaldırılmasının ardından normale döndü.​​​​​​​



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