Bursa'da motosiklet hırsızlığını güvenlik kamerası görüntüledi

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BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarınca kayda alındı.

Alanyurt Yunus Emre Mahallesi Işık Sitesi’nde bir bloğun önünde duran Bilal Şahin'e ait 16 AUM 768 plakalı motosiklet, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından çalındı.

Güvenlik kamerasınca görüntülenen olayla ilgili ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.



Olayın failinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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