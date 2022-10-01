47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın hazırlıkları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın hazırlıkları tamamlandı

AA

47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın hazırlıkları tamamlandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 47'ncisi düzenlenen ve 3-8 Ekim'de gerçekleştirilecek Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF EXPO 2022) için hazırlıklar tamamlandı.

Tamamı İnegöl firması 160 üreticinin stant açacağı fuarda, yeni sezonun modelleri ve renkleri görücüye çıkacak. Aynı zamanda İnegöl’deki mobilya AVM’ler, mobilya mağazaları ve binlerce üretici firma, fuar boyunca şölen havasında misafirlerini ağırlayıp ürünlerini sunacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı açıklamada, MODEF EXPO için heyecanlı olduklarını belirterek, "Şehrimizde hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm mobilyacılarımız yeni trend mobilyalarını hazırladılar. Bu vesileyle tüm paydaşlarımızı İnegöl’ümüze davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Taban, İnegöl’de bir mobilya hikayesi yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Osmanlı döneminden başlayan kadırgalara kürek üretme serüveni, bugünlere modern mobilyalar halinde geliyor. Şehrimizde binlerce firma, girişimciler, markalar mevcut. Gayretle yeni yeni ürünler oluşturularak bu işin modası belirleniyor. Bu vesileyle şehrimizdeki tüm mobilyacılarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi bir değer oluşturmakta İnegöl mobilyası. Tabi ki 3-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğimiz mobilya fuarında da gelen misafirlerimiz burada yeni modelleri, ergonomik, tasarımsal anlamda öne çıkmış, günümüz şartlarında akıllı mobilya konseptlerini görecekler. Bizler bu alanda uğraş veren, ticaret yapan tüm iş insanlarını, yeni evlenecekleri ve evini yenilemek isteyenleri şehrimize davet ediyoruz. Burada keyifli bir hafta geçireceklerini ifade edebilirim. Aynı zamanda misafirlerimizi Oylat Kaplıcalarımızda şifalı sularımızda ağırlayıp yine İnegöl’ümüzün önemli bir markası olan İnegöl köftesini kendilerine armağan etmek istiyoruz. Fuarımızın şehrimize, mobilyacılarımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"9. Eker I Run Koşusu" yarın Bursa'da yapılacak
YEREL HABERLER "9. Eker I Run Koşusu" yarın Bursa'da yapılacak
Dünya Göçebe Oyunları'nın keyfini çocuklar çıkarıyor
YEREL HABERLER Dünya Göçebe Oyunları'nın keyfini çocuklar çıkarıyor
Türkiye'de 22 ilde, Bulgaristan seçimleri için oy kullanılacak
YEREL HABERLER Türkiye'de 22 ilde, Bulgaristan seçimleri için oy ...
4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 3. gün başladı
YEREL HABERLER 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 3. gün başladı
Kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı; 14 gün sonra yakalandı
YEREL HABERLER Kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına kızıp cip ...
4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 2. gün sona erdi
YEREL HABERLER 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 2. gün sona erdi
Bursa'da çaldığı ciple İstanbul'a gezmeye giden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da çaldığı ciple İstanbul'a gezmeye giden ...
TBMM Başkanı Şentop, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapıldığı alanı gezdi
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın ...
4. Dünya Göçebe Oyunları
YEREL HABERLER 4. Dünya Göçebe Oyunları
TBMM Başkanı Şentop 4. Dünya Göçebe Oyunları etkinlik alanını ziyaret etti
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop 4. Dünya Göçebe Oyunları etkinlik ...
Bakan Kasapoğlu: 2023 yılında Türk Dünyası Gençlik başkenti İstanbul olacak
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: 2023 yılında Türk Dünyası Gençlik ...
4. Dünya Göçebe Oyunları
YEREL HABERLER 4. Dünya Göçebe Oyunları
Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile açacak
YEREL HABERLER Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini "Othello" ile ...
Gemlik´te yol çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu
YEREL HABERLER Gemlik´te yol çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu
"2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti" unvanı İstanbul'a verildi
YEREL HABERLER "2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti" unvanı ...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a verildiğini açıkladı.
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ...
Elektrikli bisikletliye silahlı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletliye silahlı saldırı kamerada
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
4. Dünya Göçebe Oyunları
YEREL HABERLER 4. Dünya Göçebe Oyunları
Bursa'da pazar atıkları organik gübreye dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Bursa'da pazar atıkları organik gübreye ...
4. Dünya Göçebe Oyunları
YEREL HABERLER 4. Dünya Göçebe Oyunları
Bakan Kasapoğlu: Türkiye spor ülkesi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Türkiye spor ülkesi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bursa'da fahri doktora töreninde konuştu:
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bursa'da fahri doktora ...
Ersin Tatar: Kimse çatışma istemez, herkesin çok kaybı olur
YEREL HABERLER Ersin Tatar: Kimse çatışma istemez, herkesin çok ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.