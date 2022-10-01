47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın hazırlıkları tamamlandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 47'ncisi düzenlenen ve 3-8 Ekim'de gerçekleştirilecek Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF EXPO 2022) için hazırlıklar tamamlandı.



Tamamı İnegöl firması 160 üreticinin stant açacağı fuarda, yeni sezonun modelleri ve renkleri görücüye çıkacak. Aynı zamanda İnegöl’deki mobilya AVM’ler, mobilya mağazaları ve binlerce üretici firma, fuar boyunca şölen havasında misafirlerini ağırlayıp ürünlerini sunacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı açıklamada, MODEF EXPO için heyecanlı olduklarını belirterek, "Şehrimizde hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm mobilyacılarımız yeni trend mobilyalarını hazırladılar. Bu vesileyle tüm paydaşlarımızı İnegöl’ümüze davet ediyoruz." ifadesini kullandı.



Taban, İnegöl’de bir mobilya hikayesi yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Osmanlı döneminden başlayan kadırgalara kürek üretme serüveni, bugünlere modern mobilyalar halinde geliyor. Şehrimizde binlerce firma, girişimciler, markalar mevcut. Gayretle yeni yeni ürünler oluşturularak bu işin modası belirleniyor. Bu vesileyle şehrimizdeki tüm mobilyacılarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi bir değer oluşturmakta İnegöl mobilyası. Tabi ki 3-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğimiz mobilya fuarında da gelen misafirlerimiz burada yeni modelleri, ergonomik, tasarımsal anlamda öne çıkmış, günümüz şartlarında akıllı mobilya konseptlerini görecekler. Bizler bu alanda uğraş veren, ticaret yapan tüm iş insanlarını, yeni evlenecekleri ve evini yenilemek isteyenleri şehrimize davet ediyoruz. Burada keyifli bir hafta geçireceklerini ifade edebilirim. Aynı zamanda misafirlerimizi Oylat Kaplıcalarımızda şifalı sularımızda ağırlayıp yine İnegöl’ümüzün önemli bir markası olan İnegöl köftesini kendilerine armağan etmek istiyoruz. Fuarımızın şehrimize, mobilyacılarımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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