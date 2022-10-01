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BURSA (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda alış güreşi müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların üçüncü gününde alış güreşi müsabakaları yapılıyor. Güreşçiler, müsabakalarda rakiplerini omuzlarında çapraz asılı duran kuşaktan ve kıyafetlerinden tutup aşırarak üstünlük sağlamaya çalışıyor.

Minder üzerinde yapılan güreşlere yaklaşık 20 ülkeden 205 sporcu katılıyor.





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