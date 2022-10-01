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BURSA (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları alanında, geleneksel sporların yanı sıra kültürel faaliyetler de sürüyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Geleneksel spor dallarının yanında, kurulan stantlarda gastronomi ve kültür sanat faliyetleri ile sahne gösterileri gerçekleştiriliyor.

İznik Köylü Pazarı'nın yanı sıra kültür sanat alanında el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları gibi bölümlerde etkinlikler düzenleniyor.

Ayrıca bıçakçılık, çinicilik, tespih, geleneksel ok ve yay yapımı, baston ile hat sanatları gibi alanlarda yapılan ürünler satışa sunuluyor.

Yerli ve yabancı misafirler hem kültür sanat hem de gastronomi alanlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Faaliyet alanları gün boyunca hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından ziyaret edilebiliyor.





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