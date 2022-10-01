Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin 9'uncusu Türk dünyasını ağırladı

BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali kapanış etkinliğiyle sona erdi.

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğinden yapılan açıklamaya göre, festivalin kapanış gecesinde 11 ödül sahiplerini buldu.

Bu yıl 2022 Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Türk cumhuriyetlerinden 6 ülkenin 7 edebiyatçısını konu alan festivalin senaryo ödülleri dağıtıldı.

Azerbaycan Hüseyin Cavit temasında "59" adlı eseriyle Burak Dağdeviren, Özbekistan Süleyman Çolpan temasında "Tufan" ile Aykut Topçu, Kırgızistan Toktobolot Abdumomunav temasında "Kuş" ile Onur Gönen, Türkmenistan Mahtumkulu Firaki temasında "Şairler Yaya Yürürler" ile Destan Madalbekov, Kazakistan Ahmet Baytursun temasında "Yol" ile Aisaule Turatova, Kırgızistan Cengiz Aytmayov temasında "Kuş Yuvası" ile Celil Altıparmak, en iyi senaryo ödüllerini kazandı.

Kısa film kategorisinde ise en iyi film ödülüne "Gulap Gul" ile Semih Sağman, ikincilik ödülüne "Kıspet" ile Harun Korkmaz, üçüncülük ödülüne "İkilem" ile Ebubekir Sefa Akbulut, dördüncülük ve BTSO mansiyon ödülün "Yetersiz" ile Beyza Yıldır layık görüldü.

Başarılı bulunan eser sahiplerine toplam 43 bin 500 lira ödül verildi.

Festival, bu yıl Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasından dolayı Kırgızistan'ı konuk ülke olarak ağırladı. Kırgızistan'ın eski Kültür Bakanı Zamir Eraliev'i misafir eden festivalde, "Kurmancan Datka" filmi ile Oscar'a aday olan Kırgız yönetmen Sadık Şir Niyaz'a onur ödülü takdim edildi.

Geceye, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hekimoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Azerbaycan Temsilcisi Hasan Azizoğlu Hasanov, TÜRKSOY temsilcisi Cavid Mövsümlü ile diğer davetliler katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Festival Komitesi Başkanı ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi kültürümüze sahip çıkarak doğru etik ve estetik eserler üretmek ve üretimine katkı sağlamak için yola çıktık. Her konuşmamda söylediğim gibi kendimizi yenileyerek geleneğimizi geleceğimiz haline getirecek anlatı yapıları oluşturmalıyız. Bu yıl ürettiğimiz filmlerde Türk edebiyatının şahsına münhasır 7 güzel adamını tanıdık ve inanıyoruz ki tanıttık. Onların her birinin hikayesine baktığımda aklımda, kalbimde ve dilimde tek cümle vuku buluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Ne mutlu Türk'üm diyene.' Bu geceyi daha da anlamlandıran Türk dünyasının 7 büyük kalemini huzurlarınızda Allah'tan rahmet minnet ve hürmetle anıyor, festivalimiz boyunca aldığımız tüm alkışları onların aziz ruhlarına armağan ediyoruz."

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