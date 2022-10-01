En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Emre Tanışan 4, Berke Büyüktuncel 8, Berk Uğurlu 8, Toure 12, Gray 9, Tevfik Akdamar 5, Batın Tuna 2, Bora Satır 2, Ennis 8, Williams 10, Braimoh 13, Mustafa Kurtuldum 11

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 6, Harris 10, Kulvietis 2, Sajus 8, Tayfun Erülkü 8, Can Kurt, Eray Aydoğan 3, Metehan Akyel 4, Yiğit Can Vardal, Can Maxim Mutaf 6, Rivers 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

1. Periyot: 23-10

Devre: 44-21

3. Periyot: 67-38





BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk hafta mücadelesinde TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-53 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.