Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

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BURSA (AA) - Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i daha, olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Ayrıca saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun sabah saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.













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