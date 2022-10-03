Feraizcizade Oda Tiyatrosu perdelerini "Uçurtmanın Kuyruğu" oyunuyla açıyor

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BURSA (AA) - Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu Ferazicizade Oda Tiyatrosu, sezonun ilk oyunu "Uçurtmanın Kuyruğu" ile sanatseverlerle buluşacak.



Savaş Dinçel'in yazdığı, yönetmenliğini Serap Uluyol Karanfilci'nin üstlendiği oyunda Cem Arabacıoğlu ve Ufuk Şener rol alıyor.



Dekor tasarımı Sinan Yardımedici'ye, kostüm tasarımı Elif Çakanlı Kurtoğlu'na, ışık tasarımı Sinan Mahçup'a, müzikleri Oktay Köseoğlu'na, koreografisi Orçun Okurgan'a, dramaturjisi Günay Ertekin'e ait oyunda, çocukluğunu yaşayamamış bir adamın kendi iç hesaplaşması anlatılıyor.



"Uçurtmanın Kuyruğu" oyunu 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'da sahneye konulacak.





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