Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince 1 yılda 162 bin kursiyere eğitim verildi

BURSA (AA) - Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, son bir yılda 751 farklı branşta 3 bin 729 kurs açarak 162 bin vatandaşa ulaştıklarını bildirdi.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez olarak Türk Patent ve Marka Kurumu verilerinde 2022 yılının enleri arasında yer aldıklarını ve kayda değer bulunan değerlerin bir bir tescillenmeye başladığını aktardı.

Daha önce sadece dikiş nakış yapılan yerler olarak bilinen halk eğitimi merkezlerinin artık kabuk değiştirdiğini belirten Köse, şunları kaydetti:

"Merkezler, bilinen tüm algıları tek tek yıkmakta ve ait olması gereken yere emin adımlarla ilerlemektedir. Şu an ülkemizdeki 999 halk eğitimi merkezinin her biri bu değişimin öncüsü ve devam ettiricisidir. Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi olarak İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de direktifleriyle son 3 yıldır sivil toplum örgütleriyle, her tür işletmelerle, kültür, turizm, sanat, spor, her türlü eğitim kurumlarıyla, tarım, sanayi, hizmet sektörleriyle kısacası halkımızın iştigal ettiği her tür sektörle bir araya gelerek, büyük bir keyifle ne yaptığımızı ve neler yapacağımızı anlattık, anlatıyoruz. Onların taleplerini alarak, görüş ve önerilerini dinleyip harekete geçirerek, toplum halk eğitimi merkezimize yönelmeye başladı. Dolayısıyla Bursa'mızda bu değişimin öncülüğünü başlatan merkezlerimizden birisi de Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi olarak biz olduk."

Köse, son bir yılda bu çalışmaları neticesinde, 73 alanın 53'ünde, 751 farklı branşta 3 bin 729 kurs açarak 162 bin 521 vatandaşa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.





