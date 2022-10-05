Bursa'da dışardan kilitli iş yerinde 1 kişi ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa’da dışarıdan asma kilitle kilitli iş yerinde, bir çalışanın cansız bedeni bulundu.

Osmangazi ilçesi Orhangazi Altgeçidinde bulunan bir giyim dükkanında hareketsiz yatan bir kişiyi gören komşu esnaf, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Asma kilidi kırarak iş yerine giren ekipler, giyim dükkanında çalışan Ufuk S'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Ufuk S'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.