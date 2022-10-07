Bursa İl Müftülüğü "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" etkinliği düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa İl Müftülüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı yapıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Gecede, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır açılış konuşması yaptı.

Konuk olarak katılan Mehmet Hadi Duran, Ferruh Muştuer, Ekrem Nalbant, Ahmet Karalı, Ramazan Aydemir ve Furkan Çınar, Kur'an-ı Kerim okudu.

Program, ilahi grubunun sunduğu dinleti ile sona erdi.

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