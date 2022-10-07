Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, basın mensuplarıyla bir araya geldi

BURSA (AA) - Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bursa'da 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında kapasiteyi yüzde 50 artırdıklarını bildirdi.

Bursa'da görev yapan basın mensuplarıyla Şehreküstü'nde bulunan İl Müftülüğü ek binasında bir araya gelen Karabayır, soruları yanıtladı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla yaptıkları etkinlikleri anlatan Karabayır, diğer projeleri hakkında da bilgi verdi.

İl ve İlçe Müftülükleri bünyesinde eğitim veren 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına bu yıl Bursa'da önemli bir talep olduğunu belirten Karabayır, bu kursların çocuklar üzerinde olumlu manada büyük etkileri olduğunu söyledi.

Kurslardan ailelerin de ciddi anlamda çok memnun olduğunu anlatan Karabayır, şöyle konuştu:



"Kurslarımızda milli ve manevi duygular çocuklarımıza öğretiliyor. Dualar, sureler öğretiliyor, çocuklarımızın kurslarımızdan almış oldukları o enerjiyle evlerinde çok ciddi manada bir huzurun, mutluluğun olduğuna şahitlik ediyoruz. Bursa'mızda da gerçekten ihtiyacımız çok fazla. Ne kadar açılsa az görünüyor. Şu anda nüfus oranımıza göre az fakat arkadaşlarımız özellikle bu yaz yaptıkları çalışmalarla şu anda 17 ilçemizin tamamında da kursların oranlarını yüzde 50 artırdılar. Bu tamamen vatandaşımızın isteği üzerine oldu."

Kırsal bölgeleri de gezdiklerini dile getiren Karabayır, vatandaşların buralarda da kendilerine 4-6 yaş grubu Kur'an kursları talebinde bulunduğunu, öz kaynaklarıyla bu kursların açılması için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.



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