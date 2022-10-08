Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde kilitli bırakılan kadın kurtarıldı.

Selimiye Mahallesi'ndeki çay ocağında bir kadının yardım çağrısında bulunduğu, kapının üzerinden kilitli olduğu polise ihbar edildi.

Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Nefes alamıyorum." diye bağırarak ağlayan Fatma Ç'nin, çay ocağının sahibi Mehmet Yaşar İ. tarafından iş yerine kilitlendiğini belirledi.

Polis tarafından telefonla aranan iş yeri sahibi, yakınlardaki bir lokantadan gelerek kilitli kapıyı açtı.

Mehmet Yaşar İ, polise Fatma Ç. ile çay ocağında bir süre oturduktan sonra kapıyı üzerinden kilitleyip çorba içmeye gittiğini söyledi.

Kadının şikayetçi olması üzerine taraflar polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.