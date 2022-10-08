Bursa'da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför tarafından hastaneye götürüldü.

Okuluna gitmek için otobüse binen lise öğrencisi Y.H'nin (15) rahatsızlandığını fark eden yolcular yanına gitti.

Diğer yolcuları indirerek İnegöl Devlet Hastanesi'ne doğru hareket eden şoför Selahattin Bila, yolda gördüğü jandarma ekibinden yardım istedi.

Trafikte sıkışmaması için jandarma ekibinin yardımıyla hastaneye ulaşan Bila, öğrencinin tedavisine başlanmasını sağladı.

"Kalp ritminin yavaşladığı" öğrenilen Y.H, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Araç içinde yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.