İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa yeniden Yavuz Uğurdağ seçildi

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BURSA (AA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasında (İTSO) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Meclis Divanı, Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurul Delegeleri seçimleri gerçekleştirildi.



İlk olarak Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurul Delegeleri seçimleri yapıldı. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri seçimlerine tek liste ile giren mevcut Başkan Yavuz Uğurdağ, 49 üyenin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

Yavuz Uğurdağ başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda Ahmet Güç, Ahmet Sütçü, Bülent Tanrıkulu, Hüseyin Kurt, Hüseyin Özdemir, İsmail Sülek, Murat Bayram, Nedim İncebay, Okan Güler ve Sinan Kılakay yer aldı.

Bir diğer sandıkta gerçekleştirilen Birlik Genel Kurul Delegeleri seçimleri sonucunda Ahmet Saka, Erkan Taşdemir, Muharrem Alginer, Orhan Çelik, Salim Kaplan ve Yücel Demir ise TOBB delegeliğine getirildi.



İTSO Disiplin Kurulu Üyeleri seçimleri de tek liste ile gerçekleştirildi. Bahadır Bayraktar, Ergün Cengiz, Faruk Genç, Mehmet Baştürk, Ramazan Yılmaz ve Birol Atay, İTSO Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi.



İlk 3 sandıktaki seçimin ardından İTSO Konferans Salonu’nda yapılan Meclis Divanı seçimlerinde Kenan Kender başkan adaylığını açıklayarak tek liste ile seçime girdi. Kender, Meclis Başkanı seçilirken, Umut Ortakçı ve Ahmet Yavuzyiğit Meclis Başkan Yardımcıları, İbrahim Bayram ise Meclis Katip Üyesi görevine getirildi.

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