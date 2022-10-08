Ressam Sema Çakır eserlerini "Renklerin Dansı" sergisinde beğeniye sundu

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BURSA (AA) - Bursa'da, ressam Sema Çakır'ın eserlerinden oluşan "Renklerin Dansı" sergisi açıldı.

Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu Üyesi Sema Çakır'ın eserleri, Ördekli Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

Sema Çakır, AA muhabirine, 2003 yılından sonra 5 yıllık eğitimin ardından kendi eserlerini yaptığını söyledi.

2017'deki sergisinin ardından 5 yıllık süreçte yaptığı soyut, ayrıntı, realizm ve karma eserlerden oluşan 90 eseri Bursa'da sanatseverlerle buluşturduğunu dile getiren Çakır, sergisinin bir süre daha açık kalacağını ifade etti.

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