TürkTraktör ihracatta yeni rekor peşinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TürkTraktör ihracatta yeni rekor peşinde

AA

TürkTraktör ihracatta yeni rekor peşinde

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye'nin traktör ihracatının yüzde 90'ını karşılayan TürkTraktör, geçen yıl 16 bin adetle kırdığı dış satım rekorunu bu sene 18 bine yaklaşarak yenilemeyi hedefliyor.

Bursa 19. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı (BURTARIM 2022) için kente gelen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, firmanın üretimi ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının etkisiyle dünyada tarımın öneminin arttığını belirten Özüner, bu süreçte bazı ülkelerin tarımsal ürünlerin ihracat ve ithalatında tedbirler alarak "tarım milliyetçiliği" yaptığını söyledi.

Buna paralel olarak iki senedir dünyada traktör, traktör ekipmanı, büyük biçerdöver gibi araçların hepsinde talep artışı yaşandığını, bu durumun güçlü şekilde sürdüğünü anlatan Özüner, şöyle devam etti:

"Türkiye sektör açısından geçen sene çok iyi bir dönem geçirdi. Ülkemizde bu yılın ilk 8 ayında da geçen senenin aynı dönemine paralel bir pazar gerçekleşti. Yaklaşık 38-39 bin adetlik bir pazar gerçekleşti. Dünya pazarına da baktığımız zaman yine iki senedir toplam senelik traktör üretimi 1,8-1,9 milyonlara çıktı. Bundan önceki 10 yılda bu rakam 1,5-1,6 milyon adetlerdeydi. Yani aslında trend değişti ve bu trend bu şekilde devam ediyor."

- "İhracatımızın yüzde 80'ini Amerika ve Avrupa'ya yapıyoruz"

Özüner, TürkTraktör'ün, Türkiye'nin traktör ihracatında en büyük oyunculardan biri olduğuna dikkati çekti.

Firmanın verilerini aktaran Özüner, "Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını yapıyoruz. İhracat rakamlarımızda da ilk 8 ayda geçen seneye göre büyüme var. İç pazarda benzer pazar büyüklükleri ve ihracatta da büyümeyle ilk 8 ayı başarılı bir şekilde kapattık. İlk 8 ayda yüzde 13 büyüdük, 10 bin 900 adet traktör sattık." dedi.

Özüner, henüz açıklamadıkları eylül verilerinin de 2021'in aynı ayındaki rakamların üzerinde gerçekleştiği bilgisini verdi.

TürkTraktör'ün 2022 hedeflerine değinen Özüner, "Geçen sene 16 bin traktör satmıştık. 16 bin 500-18 bin aralığında ama herhalde üst rakama yakın bir yerlerde ihracat pazarında büyümeyle bu seneyi kapatacağız." ifadesini kullandı.

Aykut Özüner, TürkTraktör olarak dünyada şu anda traktör satmadıkları birkaç ülkenin kaldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"120'nin üzerinde ülkeye traktör ihracatımız var. Çok geniş bir portföyümüz var. Ana sebebi, çok esnek ve farklı ürün kategorilerinde üretim yapabiliyoruz. Bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Dünyada farklı pazarlarda bazen dengesizlikler olsa bile çok geniş bir ülkeye hitap ettiğimiz için performansımızı ve ihracatımızı artırmamızı sağlıyor. Genel olarak baktığımız zaman ihracatta bizim ana iki ülkemiz veya kıtamız var. İhracatımızın yüzde 80'ini Amerika ve Avrupa'ya yapıyoruz. Dolayısıyla buralar ekonominin veya tarım ekosisteminin daha oturmuş olduğu ülkeler. Geçen sene 16 bin adetle rekor bir seviyeye ulaşmıştık. Daha önce hep 12-14 bin seviyelerindeydi. Bunlardaki ana sebep de emisyon seviyesi en yüksek olan Faz V motorları ve yeni ürünler devreye alarak bu pazarlarda büyümeye başladık. Doğru zamanda ürünleri devreye alarak bu rüzgarı yakaladığımızı söyleyebilirim. Tarım her geçen gün önem kazanıyor. Önümüzdeki senelerde de ihracatta büyüme trendi görüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaza yapan sürücüye yardıma gidenlerin 3 aracına otomobil çarptı
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücüye yardıma gidenlerin 3 aracına ...
Bursa'da üst geçidin ayağına çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da üst geçidin ayağına çarpan otomobil hurdaya ...
Kontrolden çıkan araç metrelerce sürüklenerek yamaca çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç metrelerce sürüklenerek yamaca ...
Bursa'da jandarma uygulamasında aranması olan 16 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da jandarma uygulamasında aranması olan 16 ...
Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom: 79-63
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom: 79-63
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasında meslek komitesi seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasında meslek komitesi ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı
YEREL HABERLER Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı
Bursa'da "Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni" gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Bursa'da "Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni" ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Ressam Sema Çakır eserlerini "Renklerin Dansı" sergisinde beğeniye sundu
YEREL HABERLER Ressam Sema Çakır eserlerini "Renklerin Dansı" ...
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa yeniden Yavuz Uğurdağ seçildi
YEREL HABERLER İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa yeniden ...
Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal kapakları çalındı
YEREL HABERLER Bursa'da metro durağındaki yürüyen merdivenin metal ...
Bursa'da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Bursa'da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu ...
İnegöl-Yenişehir yolunda şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER İnegöl-Yenişehir yolunda şarampole devrilen minibüsün ...
Minibüs şoförü, fenalaşan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Minibüs şoförü, fenalaşan öğrenciyi hastaneye ...
Bursa Ticaret Borsasında Özer Matlı yeniden başkanlığa seçildi
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsasında Özer Matlı yeniden ...
Bursa'da elektrik direğine çarpan işçi servisindeki 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da elektrik direğine çarpan işçi servisindeki 6 ...
Müşteri içeride kahve içerken, çay ocağını kilitleyip çorbacıya gitti
YEREL HABERLER Müşteri içeride kahve içerken, çay ocağını kilitleyip ...
Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis kurtardı
YEREL HABERLER Bursa'da çay ocağında kilitli bırakılan kadını polis ...
Yol ortasında aracının yakıtı biten kadına yardım ederken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yol ortasında aracının yakıtı biten kadına yardım ...
Bursa'da yakıtı biten aracın sürücüsüne yardım eden kişiye otomobil çarptı
YEREL HABERLER Bursa'da yakıtı biten aracın sürücüsüne yardım eden ...
Silahlı saldırı şüphelisi 140 kamera kaydı incelenerek yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırı şüphelisi 140 kamera kaydı ...
Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı öldü
YEREL HABERLER Bursa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve kızı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.