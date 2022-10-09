TürkTraktör ihracatta yeni rekor peşinde

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye'nin traktör ihracatının yüzde 90'ını karşılayan TürkTraktör, geçen yıl 16 bin adetle kırdığı dış satım rekorunu bu sene 18 bine yaklaşarak yenilemeyi hedefliyor.

Bursa 19. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı (BURTARIM 2022) için kente gelen TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, firmanın üretimi ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının etkisiyle dünyada tarımın öneminin arttığını belirten Özüner, bu süreçte bazı ülkelerin tarımsal ürünlerin ihracat ve ithalatında tedbirler alarak "tarım milliyetçiliği" yaptığını söyledi.

Buna paralel olarak iki senedir dünyada traktör, traktör ekipmanı, büyük biçerdöver gibi araçların hepsinde talep artışı yaşandığını, bu durumun güçlü şekilde sürdüğünü anlatan Özüner, şöyle devam etti:

"Türkiye sektör açısından geçen sene çok iyi bir dönem geçirdi. Ülkemizde bu yılın ilk 8 ayında da geçen senenin aynı dönemine paralel bir pazar gerçekleşti. Yaklaşık 38-39 bin adetlik bir pazar gerçekleşti. Dünya pazarına da baktığımız zaman yine iki senedir toplam senelik traktör üretimi 1,8-1,9 milyonlara çıktı. Bundan önceki 10 yılda bu rakam 1,5-1,6 milyon adetlerdeydi. Yani aslında trend değişti ve bu trend bu şekilde devam ediyor."

- "İhracatımızın yüzde 80'ini Amerika ve Avrupa'ya yapıyoruz"

Özüner, TürkTraktör'ün, Türkiye'nin traktör ihracatında en büyük oyunculardan biri olduğuna dikkati çekti.

Firmanın verilerini aktaran Özüner, "Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını yapıyoruz. İhracat rakamlarımızda da ilk 8 ayda geçen seneye göre büyüme var. İç pazarda benzer pazar büyüklükleri ve ihracatta da büyümeyle ilk 8 ayı başarılı bir şekilde kapattık. İlk 8 ayda yüzde 13 büyüdük, 10 bin 900 adet traktör sattık." dedi.

Özüner, henüz açıklamadıkları eylül verilerinin de 2021'in aynı ayındaki rakamların üzerinde gerçekleştiği bilgisini verdi.

TürkTraktör'ün 2022 hedeflerine değinen Özüner, "Geçen sene 16 bin traktör satmıştık. 16 bin 500-18 bin aralığında ama herhalde üst rakama yakın bir yerlerde ihracat pazarında büyümeyle bu seneyi kapatacağız." ifadesini kullandı.

Aykut Özüner, TürkTraktör olarak dünyada şu anda traktör satmadıkları birkaç ülkenin kaldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"120'nin üzerinde ülkeye traktör ihracatımız var. Çok geniş bir portföyümüz var. Ana sebebi, çok esnek ve farklı ürün kategorilerinde üretim yapabiliyoruz. Bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Dünyada farklı pazarlarda bazen dengesizlikler olsa bile çok geniş bir ülkeye hitap ettiğimiz için performansımızı ve ihracatımızı artırmamızı sağlıyor. Genel olarak baktığımız zaman ihracatta bizim ana iki ülkemiz veya kıtamız var. İhracatımızın yüzde 80'ini Amerika ve Avrupa'ya yapıyoruz. Dolayısıyla buralar ekonominin veya tarım ekosisteminin daha oturmuş olduğu ülkeler. Geçen sene 16 bin adetle rekor bir seviyeye ulaşmıştık. Daha önce hep 12-14 bin seviyelerindeydi. Bunlardaki ana sebep de emisyon seviyesi en yüksek olan Faz V motorları ve yeni ürünler devreye alarak bu pazarlarda büyümeye başladık. Doğru zamanda ürünleri devreye alarak bu rüzgarı yakaladığımızı söyleyebilirim. Tarım her geçen gün önem kazanıyor. Önümüzdeki senelerde de ihracatta büyüme trendi görüyoruz."

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