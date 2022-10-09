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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tır kavşakta otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

AA

Tır kavşakta otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı

BURSA (AA) - ​​​​​​​Orhangazi’de, İznik yolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında ana yolda seyir halinde olan bir tır, kavşaktan geçiş yapmak isteyen bir otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat Orhangazi’de Yalova-Bursa kara yolu, İznik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Nihat Allahkulu idaresindeki 35 KF 5805 plakalı tır, İznik kavşağından geçiş yapmak isteyen Celal Babacan (38) idaresindeki 16 ADM 011 plakalı otomobile yandan çarptı.

Tırın çarpması ile savrulan otomobilde bulunan sürücü Celal Babacan ile yanında yolcu olarak bulunan Süleyman Ergen (44) yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine ambulanslar sevkedildi.

Yaralı iki kişi kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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