Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın sürücü yaşamını yitirdi

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yükseltiye çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnegöl’e seyir halinde olan Ahmet Güney idaresindeki 16 KED 93 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu Jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Güney’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.









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