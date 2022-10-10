Bursa'da devrilen aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Görkem Yağlı'nın kullandığı 34 DYC 018 plakalı hafif ticari araç, Üniversite 1. Cadde'de beton bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanıyla araçtan çıkan ve yara almadığı gözlenen Yağlı'nın, alkol muayenesinde 1,24 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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