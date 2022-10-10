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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da ambulansın çarptığı yaşlı kadın yaralandı

AA

Bursa'da ambulansın çarptığı yaşlı kadın yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ambulansın çarptığı yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Tayakadın Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'nde yaya yolundan karşıya geçmek isteyen Fatma Çetin'e (67), sürücüsü öğrenilemeyen ambulans sürücüsü çarptı.

İhbar üzerine, bölgeye başka 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çetin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çekirge Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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