Bursa'da bir kişi bıçakla yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bıçakla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.



Doğan Sünap, Sinandede Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yürüdüğü sırada, iddiaya göre tanımadığı 2 kişi tarafından karın bölgesinden bıçaklandı.

Bıçaklayan şahıslar olay yerinden kaçarken Sünap, arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelip arabayla Sünap'ı hastaneye götürmeye çalışan arkadaşlarının, hastaneye yaklaşık 150 metre mesafe kala araçlarının yakıtı bitti.

Bunun üzerine Sünap'ın arkadaşları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Sünap, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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