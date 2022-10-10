Bursa'da yeni alınan otomobili çalan 2 kişi yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da yeni alınan otomobili çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziakdemir Mahallesi Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki otoparka yeni aldığı otomobilini bırakan Yasin Başpınar, döndüğünde aracını yerinde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Otomobilin çalındığını belirleyen polis ekipleri, aracın görülmesine karşı diğer ekipleri bilgilendirdi.

Aracın Demirkapı bölgesindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarında tespit edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Polisleri görünce araçla kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

Devriye gezen polis ekipleri, otomobili yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından Doburca Mahallesi 2. Nazlı Caddesi'nde park halinde buldu.

Otomobilin kapısını açan ekipler, aracın yolcu koltuğunda bulunan G.T. adlı kadını gözaltına aldı.

G.T, olay yerinde polislere, aracı T.U'nun aldığını, kaçan şüphelinin Çekirge Devlet Hastanesi'ne gittiğini söyledi.

Bunun üzerine polis, şüpheli T.U'yu hastanenin acil girişinde gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada farklı bir araca ait akü ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Araç sahibi Başpınar, haber verilmesi üzerine bölgeye gelerek otomobilini inceledi.

Yasin Başpınar, yeni olan aracını 2 hafta önce aldığını söyledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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