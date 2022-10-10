Bursa'da iki otomobil ve yayanın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil ve yayanın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yenişehir'den İnegöl istikametine seyreden Ali Talha C. (21) yönetimindeki 16 BOU 28 plakalı cip, Metal Sanayi kavşağında yoldan yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Emre D'ye (15) çarptı.

Kazanın ardından duran cipe ise arkadan gelen Murat B. (38) idaresindeki 09 JL 536 plakalı otomobil çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emre D, Ali Talha C. ve Murat B'yi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.



Yaralılardan Emre D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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