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Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 9 ayda 6,5 milyar doları aştı

AA

Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 9 ayda 6,5 milyar doları aştı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye otomotiv sektörü, ocak-eylül döneminde 6 milyar 558 milyon 472 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektör temsilcileri ocak-eylül döneminde 101 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil sattı.

Bu dönemde 22 milyar 325 milyon 73 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 29,37 oldu.

Ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkelerinin geldiği sektör, en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi. Otomobil üreticilerinin yılın 9 ayında bu ülkeye dış satımı 948 milyon 759 bin dolar oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 115 milyon 911 bin dolarlık binek otomobil gönderilen Fransa'ya binek otomobil ihracatında yüzde 19'luk düşüş yaşandı.

Listenin ikinci sırasındaki İngiltere'ye 9 aylık binek otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,5 artışla 592 milyon 405 bin dolardan 803 milyon 58 bin dolara çıktı.

Fransa ve Birleşik Krallık'a yapılan toplam 1 milyar 751 milyon 818 bin dolarlık dış satım binek otomobil ihracatının yüzde 26,71'ini oluşturdu.

- İspanya'ya yüzde 9 artış

Üçüncü sırada yer alan İspanya'ya yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,12 artışla 582 milyon 196 bin dolardan 635 milyon 299 bin dolara çıktı.

Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde, dördüncü sıradaki İtalya'ya 592 milyon 111 bin, beşinci sıradaki Almanya'ya da 538 milyon 113 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Polonya 456 milyon 392 bin dolarla altıncı, Slovenya 302 milyon 386 bin dolarla yedinci, İsrail 269 milyon 554 bin dolarla sekizinci, Belçika 199 milyon 443 bin dolarla dokuzuncu ve Mısır da 172 milyon 375 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 pazardan 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.

- Cezayir'e de araç satıldı

Binek otomobil üreticilerinin bazı ülkelere dış satımındaki artışlar dikkati çekti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde binek otomobil ihracatının yapılmadığı Cezayir'e bu yılın aynı döneminde 4 milyon 200 bin dolarlık araç satıldı.

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Türkmenistan'a ihracatını yüzde 2150 artıran sektör temsilcileri, bu ülkeye ihracatı 317 bin dolardan 7 milyon 137 bin dolara çıkardı.

Bu dönemde Şili'ye yüzde 294'lük artışla 6 milyon 967 bin, Azerbaycan-Nahçivan'a yüzde 204'lük yükselişle 4 milyon 305 bin, Arjantin'e yüzde 539'luk artışla 3 milyon 702 bin, Arnavutluk'a da yüzde 501'lik yükselişle 3 milyon 631 bin ve KKTC'ye de yüzde 600'lük artışla 2 milyon 340 bin dolarlık binek otomobil ihraç edildi.


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