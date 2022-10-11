Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'da bir imalathanede samanların tutuşması sonucu çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde havalandırma ekipmanları üretilen atölyenin ikinci katındaki saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İş yerinin yanında bulunan büyükbaş hayvanlar ise yangından etkilenmemeleri için başka bir alana götürüldü.

Ekipler alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Atölyede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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