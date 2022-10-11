Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı törenle kutlandı

BURSA (AA) - Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı, Mütareke Meydanı'ndaki törenle kutlandı.

Mudanya Mütareke Evi Müzesi önündeki törene CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı milletvekilleri, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Mudanya ile kardeş belediye olan Dominik Cumhuriyeti San Pedro de Macoris Belediye Başkanı Raymundo Ortiz, İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü Toker ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Canbolat, Türk milletinin her zaman gurur duyduğu ve asla pişmanlık göstermediği muhteşem bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Mudanya Mütarekesi'nden önceki döneme ilişkin bilgiler de veren Canbolat, mütarekeyle Anadolu'daki Yunan macerasının sona erdiğini, anlaşmayla diplomatik başarı da elde edildiğini vurguladı.



Canbolat, şunları kaydetti:

"Aslında sona eren sadece Yunan macerası değildir. Yunanları ileri sürerek Mondros'u dikte ettirmek ve Sevr'i gerçekleştirmek isteyen Batı'nın ümitleri de burada kaybolmuştur. Tarihin bir diliminde bu ülke ile bu millet ile karşı karşıya kalan herkes bilir ki Türk milleti canından kutsal saydığı, başta özgürlüğü olmak üzere her bir karış toprağı, bayrağı, inancı uğruna yardan da serden de geçmiştir. Bu milletin sinir uçlarıyla oynayan herkes, bu milletin refleksini hiçbir zaman aklından çıkarmamalıdır."

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise anlaşmanın 100. yılını coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Tam 100 yıl önce Türkiye’nin barış süreci Mudanya’da kuruldu. Mudanya’da imzalanan mütareke bizi barışa kavuşturdu. Cumhuriyetimizin ön sözünün yazıldığı Mudanya’da her şey barış aşkına." dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibince gösteri sunuldu, şiirler okundu.



Katılımcılar restorasyondan sonra ilk kez ziyarete açılan müzeyi gezerken, İsmet İnönü'nün ve anlaşmanın taraf devletlerinin temsilcilerinin bal mumu heykellerinin de bulunduğu odada Özden İnönü Toker'in duygulandığı gözlendi.

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