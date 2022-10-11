Kalbine yenik düşen genç müzisyen son yolculuğuna uğurlandı

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BURSA (AA) - Kalp krizi neticesi vefat eden Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ayça Gökdeniz (20) Bursa'nın Karacabey ilçesinde defnedildi.



Gökdeniz’in babası Gezgin Gökdeniz taziyeleri kabul ederken, genç müzisyenin cenazesi Bursa Karacabey Saadet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacabey Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı Lisans 1 öğrencisi Ayça Gökdeniz Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği Yarışmasında, Yaylı Enstrümanlar 15 Yaş Kategorisinde birincilik ödülünü kazanmıştı.



Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Orkestramızın 2018-2019-2020 kadrolarında yer alan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Viyolonsel Sanat Dalı öğrencisi, sevgili müzisyen dostumuz Ayça Gökdeniz’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, sevenlerine ve tüm Tugfo ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.





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