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Mudanya Barış Yolu Ödülü, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'e verildi

AA

Mudanya Barış Yolu Ödülü, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'e verildi

BURSA (AA) - Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Mudanya Barış Yolu Ödül Töreni düzenlendi.

Mudanya Belediyesince organize edilen program, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, törende yaptığı konuşmada, Mudanya'nın, memleketin tapu senedi olan Lozan Antlaşması'nın üzerine yazılan mürekkebin alınıp götürüldüğü yer olduğunu söyledi.

İkinci Cumhurbaşkanı ve CHP'nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün iyi bir savaşçı, iyi bir komutan, iyi bir müzakereci ve çok iyi bir diplomat olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"Biz onu 11 Ekim 1922'de burada koyduğu büyük başarıyla hatırlarız ama 38 yaşındayken Bulgaristan ile hudut sorununda askeri ara bulucu olarak görev yapmış, sonra Yemen Cephesi'nde isyancılarla müzakere yürütmüştür. O müktesebattan gelen İsmet Paşa'yı ömrü Yemen ile Balkanlar arasında at sırtında geçen bir asker olarak görmek, o İsmet Paşa'yı 3 aylık oğlu İzzet'i kaybettiği Sakarya Meydan Muharebesi'nde aldığı telgrafı katlayıp cebine koydurup memleketi kurtarmakla meşgul olan bir baba olarak görmek, o İsmet Paşa'yı bütün yetkiler elindeyken ve dünyada demokrasiler tek adam rejimlerine dönüşürken o yetkilerini kullanmak yerine bir seçime gitmek, 14 Mayıs günü kaybettiği seçimi 22 Mayıs günü oğlu Erdal'a yazdığı, 'Kurmak istediğimiz düzenin yeni yönetim biçiminin şeref madalyasını aldık' diyerek kaybettiği seçimin memlekete şeref madalyası olduğunu söyleyecek bir demokrat olarak görmek ve ona karşı tam 89 yıl hakkında övgü yapanların, onu övenlerin her türlü sözüne büyük bir alçak gönüllülükle, onu eleştirenlerin mübalağalarına da 89 yıllık ömrü ve 50 yıllık ölümünden bugüne geçen sürede dimdik, onurla, gururla durduğunu görmek ve arkasında toplu iğne başı kadar bir leke, bir şaibe bırakmayan bir dürüst devlet adamını görmek hepimizin boynunun borcudur. Hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

Özel, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına muhabbet yerine husumet besleyenlerin karşısında her zaman İsmet Paşa kararlılığıyla dimdik durduklarını ifade etti.

- Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Mudanya'dan Ankara'ya yürüyüş

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da gelecek sene Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlattı.

Kutlamalar kapsamında Mudanya'dan Ankara'ya yürüyüş organize edeceklerini bildiren Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"12 Ekim 2023 sabahı Mütareke Müze Evi'nin merdivenlerinden başlayacağız, Ankara'ya yürüyeceğiz. Cumhuriyet'in kurulduğu yerden Cumhuriyet'in yönetildiği yer Ankara'ya 'Mütarekeden Cumhuriyete' yürüyüşünü yapacağız. Yalnız Mudanya değil, Türkiye'nin bütün ilçelerinden Ankara'ya yürüyeceğiz ve 29 Ekim'de Ankara'da buluşacağız. Ankara tıkanacak, Cumhuriyetçilerle, devrimcilerle tıkanacak. Günlerce sokaklarında, meydanlarında, parklarında olacağız. Ankara'nın bütün meydanlarında cumhuriyet sanatçıları, cumhuriyet türkülerini seslendirecek ve diyeceğiz, haykıracağız bütün dünyaya 'Cumhuriyete böyle sahip çıkılır.' Bütün dünyaya ilan edeceğiz."

Konuşmaların ardından Türkyılmaz, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'e Cumhuriyet'e katkılarından dolayı Mudanya Barış Yolu Ödülü'nü takdim etti.

Ödül töreni öncesinde tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in ilanına giden süreçte Mudanya Mütarekesi'nin önemini anlattı.

Programa, bazı Bursa milletvekilleri ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

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