Uludağ Milli Parkı'nın güvenliğinden sorumlu komisyon kurulacak

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, kayak pistlerinde meydana gelebilecek olaylarda, meteorolojik değişimIerde ve ani gelişebilecek kriz durumlarında, güvenlik yeterliliklerini ve olası zafiyetleri tespit etmek ve önleyici tedbirler almak için "Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonu" kurulması kararlaştırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın imzasıyla "Uludağ Milli Parkı Kamu Kurum, Kuruluşları ile Özel İşletmelerce Yapılacak İşlemler, Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirlere İlişkin Genel Emir" yayınlandı.

Valiliğin internet sitesinde yer verilen metine göre, kış sezonu boyunca Uludağ Milli Parkı'ndaki mekanik tesisler, kar motoru, kar kızağı ve kayak pistlerinde meydana gelebilecek olaylarda, meteorolojik değişimIerde ve ani gelişebilecek kriz durumlarında, güvenlik yeterliliklerini ve olası zafiyetlerini tespit etmek ve önleyici tedbirler almak için ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan "Uludağ Güvenlik Yönetim Komisyonu" kurulacak.

Komisyon tarafından pistlerin (kayak, kızak, kar motoru) kullanıma açılış ve kapanış saatleri belirlenecek. Komisyon, pistlerin şiddetli rüzgar, fırtına, yoğun sis ve yoğun kar yağışı gibi hangi hava şartlarında kapatılacağı konusunda karar alacak ve mekanik tesis işletmecilerine bildirecek.

- Pistlerdeki ağaç gövdelerine yastıklama yapılacak

Tüm teleski, telesiyej direklerine ve pistteki ağaç gövdelerine yastıklama yapılması, pistlerin arka ve yan bölümlerinin fileyle kapatılması, tehlikeli bölgelere emniyet filesi çekiImesi, pistlerin yönlendirici flamayla işaretIenmesi, uyarıcı levhalar dikilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması komisyon tarafından denetlenecek. Sezon boyunca yapılacak denetimlerde görülecek eksik veya kusurlu uygulamalarda eksiklik giderilene kadar tesisin faaliyetleri durdurulacak.

Pistlerde yapılması talep edilen etkinlikler (yarışma, gece kayağı gibi) 48 saat önceden komisyona bildirilecek, komisyon tarafından değerlendirilip karara bağlandıktan sonra faaliyet gerçekIeştirilecek.

Kar kızağı ve kar motoru etkinlik alanlarında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı komisyon tarafından kontrol edilecek. Emniyet tedbirlerinin alındığı tutanakla belirlenmesinden sonra ilgili işIetmeIerin faaliyetlerine izin verilecek.

- Hafta sonları tanker, kamyon, tırların girişine izin verilmeyecek

Kar motoru güzergahları Milli Park Müdürlüğünce net olarak belirlenecek ve kar motoru aktivitesi saat 21.00'i geçmeyecek.

Güzergahlarda işletmeci tarafından alınması gereken emniyet tedbirleri (yönlendirici flama, file, yön levhası, zemin ezilmesi gibi) tamamlanmadan kar motoru kiralama faaliyetine başIanmayacak. Sezon içinde yapılacak denetimlerde eksik ve kusurlu uygulama tespitinde, eksiklikler giderilene kadar faaliyete müsaade edilmeyecek.

Kış sezonunda acil durumlar hariç olmak üzere hafta sonları cuma saat 18.00'den pazar saat 24.00'e kadar yakıt taşıyan tanker, kamyon ve tır çekicilerinin Uludağ Milli Parkı gişelerinden geçişine izin verilmeyecek.

- Belirlenmiş alanlar dışında mangal yakılmayacak

Milli Park kayak alanlarıyla Karabelen, Kirazlıyayla, Sarıalan ve Çobankaya mevkilerinde beIirIenmiş günübirlik alanlar dışında kesinlikle mangal yakılmayacak. Tur otobüsleri arkasında mangal yapılmasına müsaade edilmeyecek. Aksi davranışların tespitinde idari yaptırım cezası uygulanacak.

Kayak pistlerinde kullanılan telesiyej ve teleski direklerine, kaybolma, mahsur kalma ve yaralanmalarda kayakçıIarın yerini bildirmesi açısından ışıklı ve numaralı levha takılacak ve yer belirleyici acil yardım butonları konulacak.

Uludağ Milli Parkı'nda faaliyet gösteren oteller ve diğer işIetmeler sezon başIamadan önce mevcut kameralarının bakım ve onarımlarını yaptırarak aktif hale getirecek, bulunmayanlar ise kamera sistemi kuracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.