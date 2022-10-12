Kestel'de tır kamyona çarptı, iki sürücü yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aziz B. (45) yönetimindeki 16 MEK 96 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu Barakfakih mevkisinde Sıddık Ş'nin kullandığı 16 ANK 666 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Kaza yaralanan sürücüler Bayram ve Şimşek, olay yerilen gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır ve kamyon ise Bölge Trafik ekiplerinin çalışması sonucu çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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