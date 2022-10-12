TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya, genel başkan yardımcısı oldu

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BURSA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilcisi Fatih Kaya, genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu'nda vakfın içindeki atamalar da gerçekleşti.

Bu kapsamda, Bursa İl Temsilciliği görevini yürüten Fatih Kaya'ya genel başkan yardımcılığı görevi verildi.

Kaya, tüm illerdeki ortaokulların koordinatörü olarak görevini sürdürecek.

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