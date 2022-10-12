Bursa'da okulun penceresinden düşen öğrencinin cenazesi defnedildi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde okulun 4. kat penceresinden düşmesi sonucu yaşamını yitiren öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen 11. sınıf öğrencisi S.O'nun (15) cenazesi Hz. Ebubekir Camisi'ne götürüldü.

Buradaki cenaze törenine öğrencinin ailesi, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

S.O'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Soruşturma sürüyor

Okulun penceresinden atladığı değerlendiren öğrencinin ölümüyle ilgili polis ekipleri ve Milli Eğitim müfettişlerce soruşturma sürdürülüyor.

Ekipler, S.O'nun 4. kat penceresinin kenarında olduğu sırada görüntüsünü çeken ve "atlasana" diye seslenen kişinin de kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Dün yaşanan olayın ardından yaralanan öğrenci Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılmış, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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