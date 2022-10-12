Off-road tutkunları Bursa'da buluşacak

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca Edip Yaşar Kurtoğlu anısına düzenlenen "Extreme Kupası"nın ikinci ayağı, 15-16 Ekim'de Bursa'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize edilen etkinlikte kamp ve off-road tutkunları Mustafakemalpaşa ilçesi Muradiyesarnıç Mahallesi'nde bir araya gelecek.



Mustafakemalpaşa Belediyesi katkılarıyla organize edilen yarış, 15 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 3 etabın ardından ertesi gün ödül töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.