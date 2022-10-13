Sanatçı Cem Adrian Bursa'da konser verdi

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BURSA (AA) - Sanatçı Cem Adrian Bursalı müzikseverler için sahne aldı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, "Sarı Gelin", "Ben Seni Çok Sevdim", "Ben Varım" gibi eserleri hayranları ile birlikte söyledi.

Gecenin sonunda sanatçı Cem Adrian ve orkestrası sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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