Bursa'da firari hükümlü yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, Huzur Sokak'ta durumundan şüphelendiği C.E'yi durdurdu.

GBT sorgusu yapan ekipler, C.E'nin 5 ayrı hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.



Gözaltına alınan C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.



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