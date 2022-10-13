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GÜNCELLEME - Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı

AA

GÜNCELLEME - Bursa'da sinir krizi geçiren bir kişi 2 katlı evlerini yaktı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ailesine ve kendine ait iki katlı evi ateşe veren kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra kayınvalidesine ait evi de yakmaya çalıştı.

Vatan Mahallesi 1. Olcay Sokağı'nda sinir krizi geçiren Rıdvan Ö. ailesiyle yaşadığı 2 katlı evini yaktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine gelen komşuları Rıdvan Ö'ye tepki gösterirken mahallede bir süre tartışma yaşandı.

Polis ekipleri Rıdvan Ö'yü gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Rıdvan Ö. daha sonra 2. Vadi Sokak'ta bulunan kayınvalidesinin evini de yakmaya çalıştı.

Evde bulunanların engel olmasıyla ikna edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı.

Bu arada Rıdvan Ö. ve ailesine ait evde sabah yeniden dumanların görülmesi üzerine itfaiye ekipleri binada soğutma çalışması yaptı.

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