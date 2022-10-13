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GRAFİKLİ - Otomotiv sektöründen 9 ayda 9,6 milyar dolarlık "yan sanayi" ihracatı

AA

GRAFİKLİ - Otomotiv sektöründen 9 ayda 9,6 milyar dolarlık "yan sanayi" ihracatı

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-eylül döneminde 9 milyar 646 milyon 209 bin dolarlık "otomotiv yan sanayi" ürünü ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 9 ayında otomotiv yan sanayisinde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen senenin ocak-eylül döneminde 8 milyar 771 milyon 637 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı aylarda yüzde 9,97 artarak 9 milyar 646 milyon 209 bin dolara yükseldi.

Ocak-Eylül 2022'de 22 milyar 325 milyon 73 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 43,2'sini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

- En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, ABD ve İtalya

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 9 aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,47 arttı. 2021'in ocak-eylül aylarında Almanya'ya 2 milyar 73 milyon 29 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı dönemde 2 milyar 248 milyon 680 bin dolara çıktı. Bu rakamla, 9 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4'te biri bu ülkeye yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke ABD'ye artış yüzde 27,86 olarak kayıtlara geçti. 2021'in 9 ayında 531 milyon 696 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı ABD'ye bu sene aynı dönemde 679 milyon 855 bin dolarlık ürün satıldı.

Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 1 azalışla 598 milyon 102 bin dolardan 591 milyon 616 bin dolara geriledi.

Bu dönemde Fransa'ya yüzde 14 artışla 539 milyon 259 bin dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 3,6 yükselişle 471 milyon 169 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

- İspanya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 21 arttı

Ocak-Eylül 2022'de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında İspanya yüzde 21 artış ve 464 milyon 657 bin dolarla 6'ncı, Rusya yüzde 7 azalış ve 426 milyon 234 bin dolarla 7'nci, Polonya yüzde 18 artış ve 395 milyon 267 bin dolarla 8'inci, Romanya yüzde 6 yükseliş ve 278 milyon 93 bin dolarla 9'uncu ve Belçika yüzde 1 artış ve 257 milyon 706 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

10 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ocak-eylül döneminde Uruguay, Kazakistan ve Suudi Arabistan'a yüzde 100'ün üzerinde artışlar kaydedildi.

Yan sanayi ihracatı Uruguay'a yüzde 182 artışla 15 milyon 669 bin dolardan 44 milyon 182 bin dolara, Kazakistan'a yüzde 140 yükselişle 11 milyon 598 bin dolardan 27 milyon 918 bin dolara, Suudi Arabistan'a da yüzde 419 artışla 2 milyon 260 bin dolardan 11 milyon 734 bin dolara ulaştı.

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