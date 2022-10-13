Marmara Denizi'nde camgöz cinsi köpek balığı yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinden Marmara Denizi'ne açılan balıkçının ağlarına köpek balığı takıldı.

Altıntaş Mahallesi'nden denize açılan balıkçı Cevat Şen'e ait teknenin ağlarına yaklaşık 3 metre boyunda camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Tekneye alınarak kıyıya getirilen balığa, çevredekiler ilgi gösterdi. Bazı kişiler, balığı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Cevat Şen, gazetecilere, köpek balığının çok büyük olduğunu ve güçlükle denizden çıkarabildiklerini söyledi.

Şen, camgözü parçalayarak etlerini sahipsiz hayvanlara vereceğini ifade etti.

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