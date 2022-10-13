BBDSO'dan "Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"nde klarnet sanatçısı And Karabacak'ı konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, konuk orkestra şefi Tolga Taviş yönetti.

Gecede, sanatçı Karabacak "Talihin Kudreti Üvertürü", "Bitmemiş Senfoni No:8” ve "Klarnet Konçertosu" gibi eserleri BBDSO eşliğinde müzikseverlere sundu.

Konser sonunda konuk sanatçı ve şef, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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