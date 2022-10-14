Bursa'da 38 yaşındaki diyaliz hastası ikiz bebek dünyaya getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 38 yaşındaki diyaliz hastası ikiz bebek dünyaya getirdi

AA

Bursa'da 38 yaşındaki diyaliz hastası ikiz bebek dünyaya getirdi

BURSA (AA) - Bursa'da 8 yıldır diyaliz tedavisi gören ve bu süreçte hamile kalan kadın, tüm risklere rağmen ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, diyalize bağlı yaşamını sürdüren 38 yaşındaki Sare Oto, tedavisi devam ederken hamile kaldı.

Doktorlarının, risklere karşı uyarılarına rağmen kadın ve eşi doğumda ısrarcı olunca nefroloji, perinatoloji, kadın doğum ve kardiyoloji alanından hekimler bir araya geldi. Gebelik süresi boyunca doktorları tarafından yakından takip edilen Oto, ikiz bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Ayar, hastanın tüm risklere karşın vazgeçmediğini belirterek, "Bize de ona destek olmak kaldı. Hastamızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz." değerlendirmesini yaptı.

Ayar, Sare Oto'nun durumunu 8 yıldır izlediğini ve haziran ayında planlanmayan gebeliği fark ettiklerini aktardı.

O tarihte kadının gebeliğinin 19. haftasında olduğunu bildiren Ayar, şöyle devam etti:

"Daha sonrası eşiyle oturup nasıl devam ettirmeleri gerektiğini riskleriyle beraber paylaştık. Oto ailesi, gebeliği sonuna kadar devam ettirme kararı verdi ve süreci hastanede başlatmış olduk. Literatürde bu tür gebelikler ülkemizde ve dünyada çok nadir olmakta ve bunun yanında bu hastaların takibinde de multidisipliner yaklaşım gerekmekte. Bu süreçte tabii ki biz perinatoloji, kadın doğum, kardiyoloji alanlarından değerli hocalarımızdan yeterli desteği aldık. Onlara özellikle teşekkür ediyorum."

- "Çok şükür bebeklerimiz sağlıklı"

Bu tür hastalarda bilimsel anlamda, diyalizin haftalık süresini 20 saatin üzerinde tutarak seyri yakın takip etmenin önerildiğini belirten Ayar, şu bilgileri verdi:

"Burada şaşırtıcı olan hastanın tek yumurta ikizi gebeliği olmasıydı ve dünya genelinde nadir rastlanan bir şeydi. Süreç sonunda hastamızın 31 hafta ve ikinci günde doğumu gerçekleşmiş oldu. Çok şükür bebeklerimiz sağlıklı, stabil bir şekilde takipleri de devam etmekte. Oldukça stresli bir iş ve bayağı emek sarf etti meslektaşlarım. Özellikle nefroloji ve diyaliz ekibim. Umarım sonraki süreçte annemiz de çocuklarını kucaklarına alarak onları sağlıkla büyütecektir."

Mehmet Oto da eşinin hamileliğini 4'üncü ayında öğrendiklerini ve bundan sonra da bir şekilde riske girerek doğumu gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

Oto, "Başından beri en ince detayına kadar bütün hastaneyi seferber ederek bu sürece ulaşmamızı sağladılar. Başta Yavuz hoca olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Yunus ekiplerinin uygulamalarında aranan 20 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da Yunus ekiplerinin uygulamalarında aranan 20 ...
(Görüntülü)MALATYA?NIN YÖRESEL ÜRÜNLERİ SULTANGAZİ?DE VATANDAŞLA BULUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA?NIN YÖRESEL ÜRÜNLERİ SULTANGAZİ?DE ...
Bursa'da bandrolsüz sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da bandrolsüz sigara operasyonunda bir şüpheli ...
Ev arkadaşlarını öldürmeden önce cesedi atacakları yer için keşif yapmışlar
YEREL HABERLER Ev arkadaşlarını öldürmeden önce cesedi atacakları ...
BBDSO'dan "Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"
YEREL HABERLER BBDSO'dan "Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"
(Görüntülü)MOTOSİKLETTE ARKADA OTURANIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)MOTOSİKLETTE ARKADA OTURANIN ÖLÜMDEN ...
Motosiklette arkada oturanın ölümden döndüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Motosiklette arkada oturanın ölümden döndüğü kaza ...
Bursa metrosundaki yürüyen merdivenlerden metal kapak hırsızlığının şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Bursa metrosundaki yürüyen merdivenlerden metal kapak ...
Marmara Denizi'nde camgöz cinsi köpek balığı yakalandı
YEREL HABERLER Marmara Denizi'nde camgöz cinsi köpek balığı ...
Bursa'da "Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni" düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da "Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni" ...
(Görüntülü)ÜZERİNDE ANAHTAR BIRAKILAN ARACA BİNİP, GERİ MANEVRA YAPTI; ANNE- KIZA ÇARPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÜZERİNDE ANAHTAR BIRAKILAN ARACA BİNİP, ...
(Görüntülü)AİLESİYLE TARTIŞIP BİNAYI ATEŞE VERDİ, KAYINVALİDESİNİN EVİNİ DE YAKMAYA ÇALIŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)AİLESİYLE TARTIŞIP BİNAYI ATEŞE VERDİ, ...
Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı Güler'den fuar değerlendirmesi:
YEREL HABERLER Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı ...
Ailesiyle tartışıp binayı ateşe verdi, kayınvalidesinin evini de yakmaya çalıştı
YEREL HABERLER Ailesiyle tartışıp binayı ateşe verdi, ...
Üzerinde anahtar bırakılan araca binip, geri manevra yaptı; anne- kıza çarptı
YEREL HABERLER Üzerinde anahtar bırakılan araca binip, geri manevra ...
Ev ile 5 otomobilden hırsızlık şüphelisi 2 kardeşe tutuklama
YEREL HABERLER Ev ile 5 otomobilden hırsızlık şüphelisi 2 kardeşe ...
Bursa'da kontağı kapatmak isteyen çocuğun kontrolünden çıkan kargo aracı 2 kişiye çarptı
YEREL HABERLER Bursa'da kontağı kapatmak isteyen çocuğun ...
GRAFİKLİ - Otomotiv sektöründen 9 ayda 9,6 milyar dolarlık "yan sanayi" ihracatı
YEREL HABERLER GRAFİKLİ - Otomotiv sektöründen 9 ayda 9,6 milyar ...
Öğretim üyesi küçük atölyesinde eşi ve kızıyla katamaran yapıyor
YEREL HABERLER Öğretim üyesi küçük atölyesinde eşi ve kızıyla ...
Bursa'da firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da firari hükümlü yakalandı
(Görüntülü) BURSA - DENETİMDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜ; &quot;HİÇ EHLİYET ALAMADIM, 4 DEFA EHLİYET DOSYASI YAKTIM&quot;
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - DENETİMDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN ...
DENETİMDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜ; "HİÇ EHLİYET ALAMADIM, 4 DEFA EHLİYET DOSYASI YAKTIM"
YEREL HABERLER DENETİMDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜ; "HİÇ EHLİYET ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA KAZANIN ARDINDAN YANAN OTOMOBİLDEKİ YARALI SÜRÜCÜYÜ POLİS KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA KAZANIN ARDINDAN YANAN ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ METRELERCE SAVRULARAK BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.