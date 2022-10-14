GÜNCELLEME - Bursa'da sandalye üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'da sandalye üretimi yapılan atölyede çıkan yangın hasara yol açtı.

Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi 1. Kaymak Sokak'taki 3 katlı atölyenin üst katında yer alan boyahanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Cuma namazı nedeniyle çalışmaya ara veren işçiler, döndüklerinde durumu fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.



Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, 8 itfaiye aracı ve 20 personelin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Atölyede soğutma çalışması yapıldı.

Atölyenin 3'üncü katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.





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