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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin, Burak Yılmaz

TOFAŞ: Emre Tanışan 10, Tevfik Akdamar 9, Berke Büyüktuncel 4, Berk Uğurlu 8, Batın Tuna, Bora Satır, Ennis 13, Williams 5, Braimoh 11, Toure 9, Gray 18, Mustafa Kurtuldum 3

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 4, Ata Kahraman 3, Roberson 13, Gani Erdi Gülaslan 10, Cruz 11, Berkay Sinirlioğlu 2, Tolga Kaan Birer 5, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür, Michalak 19, Yiğit Baran Sarıkaya 2

1. Periyot: 19-10

Devre: 44-29

3. Periyot: 65-50





BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 90-69 mağlup etti.

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