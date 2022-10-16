Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda Kemal Aydın (63) yönetimindeki 34 LV 0965 plakalı otomobille, Ersin Yırgal (41) idaresindeki 38 RV 967 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kaza yapan araçlara, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda Süleyman Şen (35) yönetimindeki 16 AEU 764 plakalı kamyonet ile Şefik Akın'ın (45) kullandığı 16 PA 825 plakalı kamyon çarptı.

Kazada sürücüler ile 16 AEU 764 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan Salim Tuncar (40) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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