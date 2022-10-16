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GUHEM'de bini aşkın öğrenci "İstikbal Göklerdedir" yazdı

AA

GUHEM'de bini aşkın öğrenci "İstikbal Göklerdedir" yazdı

BURSA (AA) - Bursa'da, Dünya Uzay Haftası dolayısıyla bini aşkın öğrencinin Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) bahçesinde oturarak yazdığı "İstikbal Göklerdedir", Göktürk-1 uydusu tarafından görüntülendi.

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde Bursa'ya kazandırılan GUHEM, 4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası'nda Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle tarihi bir çalışmaya imza attı.

Bini aşkın öğrenci, Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü GUHEM'in bahçesinde oluşturdu. Yazının oluşturulmasının ardından Keşif Uydu Komutanlığı kontrolündeki Göktürk-1 uydusu yaklaşık 700 kilometre yukarıdan çektiği fotoğrafla bu anı ölümsüzleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, GUHEM'in uzay ve havacılığı her yaştan gence sevdirmeyi misyon edindiğini ifade etti.

Dünya Uzay Haftası'nın 4 Ekim 1957'de insan yapımı ilk uydu Sputnik-1'in uzaya başarıyla gönderilmesi anısına kutlandığını hatırlatan Mirahmetoğlu, "Biz de bu haftayı GUHEM'e yakışır bir şekilde kutladık ve uzayla ilgili birçok faaliyet yaptık. Bu haftayı sonlandırırken binin üzerinde öğrenci arkadaşımızla beraber Atatürk'ün güzel sözü 'İstikbal Göklerdedir' yazdık. Yaklaşık 700 kilometre yukarıdan Göktürk-1 uydumuz da bu anın görüntüsünü çekti. Milli Savunma Bakanlığımızın desteğiyle Keşif Uydu Komutanlığı tarafından özel bir çalışmayla bu görüntüyü elde ediyoruz. Bu güzel haftada yaptığımız etkinlikleri anlamlı bir çalışmayla tamamladığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha öncesinde GUHEM'e okuluyla birlikte gelip çok beğendiğini dile getiren 6. sınıf öğrencisi Miray Öztürk, bugünkü etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Muhammed Fatih Sera ise Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü GUHEM'in bahçesine yazdıklarını belirterek, "Uzayda yer alan uydu bizim fotoğrafımızı çekti. İlk defa böyle bir etkinlikte yer alıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Benim için çok güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

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