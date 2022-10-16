"Bursa Textile Show Fuarı" 18 Ekim'de başlayacak

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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen tekstil sektöründe dış ticareti güçlendirmeyi hedefleyen "Bursa Textile Show Fuarı (BURTEX)" 18 Ekim'de kapılarını açacak.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da sektörün lider firmalarını bir araya getiren Bursa Textile Show Fuarı, bu yıl 8'inci kez düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen fuarda 133 firma, 2023-2024 sonbahar-kış kumaş ve aksesuar koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuara 40'ı aşkın ülkeden 500'den fazla yabancı alıcının katılması bekleniyor.

Fuarda ayrıca BTSO'nun Ticari Safari Projesi ile tekstil sektörüne yönelik yürüttüğü iki ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi kapsamında yabancı iş profesyonelleri katılımcı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

- "Fuar, bölgenin en büyük giysilik kumaş fuarı konumunda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, oda olarak sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik UR-GE projelerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat merkezi Bursa'yı dünyadaki en önemli fuar merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirten İsmail Kuş, şunları kaydetti:



"Bursa Textile Show'u 2018 yılından bu yana fuar olarak organize ediyoruz. Fuar, bugün bölgenin en büyük giysilik kumaş fuarı konumunda. Kentimizin sektördeki rekabetçiliğini güçlendirmek ve firmaları yeni müşteri kitleleriyle buluşturmak amacıyla fuarcılık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fuarımız, ziyaretçi sayımızı ve niteliğini her geçen yıl artırarak Bursa'da tekstil sektöründe önemli bir marka haline geldi. İlk günden bu yana fuara sahip çıkan tekstil sektörü temsilcilerimize ve fuarımızın düzenlenmesine destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Fuarda üç gün boyunca sektördeki yeniliklerin ve Bursa'nın modaya yön veren ürünlerinin sergileneceğini aktaran İsmail Kuş, katılımcı firmaların talepleri doğrultusunda başta Rusya, İspanya, İtalya ve İngiltere olmak üzere 40'ı aşkın hedef ülkeden 500'den fazla yabancı iş profesyonelinin fuarı ziyaret edeceğini bildirdi.

Küresel Fuar Acentesi (KFA) Fuarcılık şirketi organizasyonuyla düzenlenen fuara, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) destek veriyor. Üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan Bursa Textile Show, 20 Ekim'de sona erecek.

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